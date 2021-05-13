Центр Гамалеи получил образец индийского штамма коронавируса и намерен изучить на нём эффективность «Спутника V»

Об этом заявил РИА Новости директор Центра Александр Гинцбург. По его словам, результаты должны быть к концу следующей недели.
Напомним, индийский штамм выявили у индийских студентов, которые учатся в Ульяновске.
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Об этом заявил РИА Новости директор Центра Александр Гинцбург. По его словам, результаты должны быть к концу следующей недели.
Напомним, индийский штамм выявили у индийских студентов, которые учатся в Ульяновске.
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…