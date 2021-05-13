Ближайший соратник Алексея Навального сообщил об изменившейся тактике оппозиции в новых политических условиях

Выступая накануне на виртуальном «круглом столе», организованным Университетом Чикаго, Леонид Волков заявил, что на фоне возросшего уровня репрессий в отношении оппозиции команда Навального переходит к новой тактике и отказывается от прежнего формата публичных выступлений, сообщает сайт радиостанции «Голос Америки»*:

«Уличных протестов, аналогичных тем, что мы видели в январе этого года, больше не будет… Власть показала, что готова применять еще больше насилия к протестующим…», которые «рискуют быть отчисленными из университета, уволенными или получить 30 суток ареста».

Отвечая на вопросы участников онлайн-форума, продолжает «Голос Америки», Леонид Волков пояснил, что «это не означает, что протестов не будет вообще», а лишь то, что они «не будут подготовленными или запланированными»; «об их «назначении не будет объявляться (заранее)». «Следующий протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году». Нельзя сказать, что «это хорошо», но «это неизбежно», подчеркнул Волков.

Бывший руководитель региональной сети команды Алексея Навального отметил, что десять лет работы оппозиции не пропали даром, ее интернет-аудитория выросла в двести раз, и что сегодня, согласно опросам, 59% россиян видят в коррупции главную проблему страны.