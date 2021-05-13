В российских мечетях сегодня проходят намазы по случаю праздника Ураза Байрам

В Москве из-за коронавирусных ограничений прихожанам запретили присутствовать на молитвах.

На подъезде к Исторической мечети на протяжении почти всей Большой Татарской улицы выставили ограждения, через каждые несколько метров дежурили сотрудники ОМОНа в бронежилетах. Вдоль дороги ходили сотрудники полиции, некоторые из них со служебными собаками. Совсем рядом — несколько автобусов Мосгортрнанса, их окна завешаны черной непрозрачной пленкой, далее автозаки, задержанных в них не было, зато много росгвардейцев, на проезжей части также стояли машины ДПС.

Пройти на территорию Исторической мечети тоже непросто: на входах установили рамки с металлоискателями. Там же стояли волонтеры, с которыми периодически по рации связывались силовики. Очевидно, что на Большой Татарской ждали наплыва людей, однако ни одного верующего корреспондент «Эха Москвы» так и не встретила.

Сотрудник мечети Ринат Абдурахманов сказал «Эху Москвы», что в этом нет ничего удивительного, ведь о том, что на праздничный намаз не пустят верующих, было известно заранее. Абдурахманов выразил уверенность, что все эти меры безопасности были предприняты «на всякий случай».

Отметим, что полиция вела себя спокойно: они группами прогуливались вдоль ограждений, позволяя пешеходам пройти через перекрытую часть улицы.

Правозащитник Бахром Хамроев в интервью телеканалу «Дождь» назвал закрытие главных московских мечетей в праздник дискриминацией.

Зампред думского Комитета по делам религиозных объединений Магомед Селимханов не считает закрытие мечетей ущемлением прав мусульман.

«В соответствии с позицией Роспотребнадзора в Москве решили в связи с коронавирусом, что будет безопасно закрыть мечети. Я не считаю, что это дискриминация, нужно исходить из того, какая у нас на данный момент эпидемиологическая обстановка. Это не означает, что здесь какие-то религиозные ущемления», — сказал Селимханов.

В Челябинске утром произошел транспортный коллапс — мечети были переполнены прихожанами, — рассказала корреспондент «Эха Москвы» в этом городе.

Владимир Путин поздравил мусульман с праздником. Президент вновь отметил активное участие мусульманских организаций в жизни России.