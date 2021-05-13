Суд Киева отклонил ходатайство защиты пророссийскоого политика и бизнесмена Медведчука о взятии его на поруки

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о взятии его на поруки в ходе рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.

Суд в ближайшие часы может решить вопрос о мере пресечения Виктору Медведчуку. Его, напомним, подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Прокуратура требует либо его ареста, либо внесения залога почти в 10 миллионов евро.

Перед началом заседания Медведчук сказал, что сам такие деньги собрать не сможет. Напомним, что Виктор Медведчук является кумом российского президента.