Создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал примерно половину своего состояния Индии на борьбу с коронавирусом

Уроженец Коломны, выросший в Канаде, Бутерин перевел в фонд India COVID-Crypto Relief Fund 500 единиц своей криптовалюты Ethereum и подаренные ему друзьями 50 триллионов Shiba Inu — другой криптовалюты, названной в честь одноименной японской породы собак, ставших интернет-мемом.

Суммарная стоимость всей этой криптовалюты к утру 13-го мая по московскому времени составляла 1 млрд 200 млн долларов, хотя после рекордной транзакции курс криптовалюты пошел резко вниз — за последние часы она потеряла около трети.

Как отмечает американское издание Forbes, у Бутерина все еще остается Ethereum’а примерно на миллиард долларов. Ранее он уже жертвовал сотни миллионов долларов в криптовалютах — компании, оценивающей эффективность благотворительных организаций по всему миру, на исследования по увеличению продолжительности жизни и разработчикам технологий искусственного интеллекта.

Индия в последние недели ставит абсолютные мировые антирекорды по приросту заболевших и умерших. Сейчас, по данным университета Джона Хопкинса, там зарегистрировано без малого 24 миллиона случаев и четверть миллиона погибших. По этим показателям Индия может скоро выйти на первое место в мире, обогнав США.