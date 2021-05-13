В Кремле не видели материала ВВС о «дворце Путина» в Геленджике и не считают нужным возвращаться к этой теме

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

На соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», Дмитрий Песков ответил: «Я, честно говоря, не слышал о каком-то материале ВВС. Что бы там ни было, это все ерунда, потому что мы много раз говорили относительно этого объекта и относительного того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», — сказал пресс-секретарь.

Согласно публикации ВВС, в строительстве объекта в Геленджике ключевую роль играло государство, а не частные лица. Кроме того, полученные документы в целом подтверждают многие выводы январского расследования Алексея Навального.