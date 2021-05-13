Песков ответил на вопрос о планах Москвы на ДНР и ЛНР, что «Россия не планирует никого поглощать»

Об этом пресс-секретарь президента России заявил на брифинге с журналистами.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как в Кремле отреагировали на заявление ЕС, что Россия пытается интегрировать части восточной Украины, Дмитрий Песков ответил: «Россия не планирует никого поглощать. И никогда этим не занималась», — сказал он.

Ранее Агентство Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами ЕС документ сообщило, что по мнению союза, РФ пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов».