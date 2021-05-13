Двое петербуржцев задержаны по подозрению в ограблении ветерана

Они сорвали с него цепочку с крестиком, ценой около 100 тысяч рублей.

Старший из двух подозреваемых ранее судим за кражу и в последние годы злоупотребляет наркотиками. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные МВД. Его 18-летний подельник также имеет пристрастие к запрещённым веществам.

По версии следствия, двое пришли к ветерану Великой Отечественной войны в День Победы. 99-летний петербуржец вышел к гостям на лестничную клетку. Он знал одного из них, так как тот ранее неоднократно помогал пожилому человеку с ремонтом сантехники.

Злоумышленники предложили ветерану выпить алкоголь, а когда он не пустил их в квартиру — сорвали с него цепочку с крестиком и сбежали. Соседи, которые услышали шум в парадной, вызвали на место происшествия полицию.

Задержать подозреваемых в нападении удалось только спустя 4 дня. В ходе общения с сотрудниками органов, они раскаивались и хотели попросить у ветерана прощения.

Если вина двух петербуржцев будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.