Ученые Стэнфордского университета создали технологию, которая позволяет парализованным печатать силой мысли

Авторы опубликовали отчет о своей работе в международном научном журнале Nature — а также видео, на котором пожилой мужчина в шлеме перед монитором действительно общается с окружающими без единого звука или движения.

Для этого он представляет, как держит ручку и пишет ей буквы на бумаге. Электроды, вживленные в его мозг, считывают мозговую активность, а компьютерный алгоритм преобразует эти сигналы в буквы на экране.

Еще поразительнее, что это не принципиально новая технология — та же команда ученых ранее уже тестировала похожую систему, только там пациенту предлагалось представить, как он тыкает в виртуальную клавиатуру на компьютерном мониторе курсором мыши.

Усовершенствованный принцип позволил почти вдвое поднять скорость печати — до 90 символов в минуту, и это при точности 94%, а с автокорректором — до 99%. Как отмечает Nature, это сопоставимо со средней скоростью, с которой печатает пальцами взрослый человек — 115 символов в минуту.

Все данные, которые нужны, чтобы воспроизвести технологию, ее создатели бесплатно выложили в открытый доступ в интернете.