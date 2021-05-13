Московские транспортные власти считают, что практически все пассажиры московского метро соблюдают масочный режим

Руководитель учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов утверждает, что рейды с проверками проводятся ежедневно.
За год пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим более 400 тысяч раз.
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Руководитель учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов утверждает, что рейды с проверками проводятся ежедневно.
За год пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим более 400 тысяч раз.
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Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…