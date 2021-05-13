В США возобновляет работу крупнейший в стране трубопровод Colonial Pipeline, пострадавший из-за кибератаки

При этом, как ожидает компания-оператор объекта, на возвращение к обычному режиму поставок топлива может уйти несколько дней.

В Colonial Pipeline уверяют: трубопровод, который протянулся почти на 10 тысяч км от Техаса до Нью-Джерси, будет пытаться поставлять столько топлива, сколько это возможно. Главным принципом в компании назвали безопасность поставок. Почти всю неделю трубопровод фактически находился в простое. Все из-за кибератаки с использованием вируса-вымогателя, который требует деньги за возобновление работы.

Пока не ясно, выплатил ли оператор Colonial Pipeline необходимую сумму злоумышленникам: по утверждениям источников газеты The Washington Post, компания это делать не намерена. Между тем приостановка работы трубопровода привела к дефициту топлива на восточном побережье США. В некоторых штатах массово приостановили работу заправки из-за возникшей паники и ажиотажа на автомобильный бензин.

В приведшей к таким последствиям кибератаке Белый дом обвинил хакерскую группу DarkSide, в которой предположительно участвуют выходцы из стран бывшего СССР. При этом американский президент Джо Байден, в свою очередь, сказал, что свидетельств причастности непосредственно властей России к случившемуся нет.

Тем временем на фоне кибератаки на крупнейший трубопровод в США Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности в стране. Он предполагает обмен информацией между правительством и частным сектором и внедрение более строгих стандартов защиты от хакеров.