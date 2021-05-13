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Эксклюзив Эха 10:52, 13 мая 2021

Адвокаты Навального подали жалобу на запрет им проносить в колонию средства связи

Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.

«Мы подали очередную жалобу — административное исковое заявление в суд Владимира в связи с тем, что не разрешают даже адвокатам при личных встречах проносить и пользоваться компьютерами, смартфонами, ноутбуками. Они пытаются полностью конечно изолировать Алексея от внешнего мира и ведут абсолютно себя незаконно. Поэтому мы вынуждены обратиться в суд», — сказала адвокат.

По словам Михайловой, адвокатов Навального ограничивали с самого первого дня его задержания.

«Но после решения Верховного суда в колонии адвокаты могли проходить беспрепятственно с техническими средствами. Но это решение Верховного суда на нас не распространялось. И под предлогом того, что нам будут запрещены вообще свидания, мы вынуждены были всю технику сдавать. Ни одного раза мы не смогли пройти с какими-нибудь техническими средствами к нему», — отметила она.

Также адвокат сообщила, что были поданы административные исковые заявления в Преображенский суд, в суд Владимирской области в связи с тем, что Алексея Навального признали склонным к побегу.

«Но несмотря на все наши жалобы, мы до сих пор точно не можем понять, что было основанием для признания склонным его к побегу. Эти документы от нас скрываются. Из последних ответов, стало понятно, что в СИЗО 99/1, где он находился, было принято решение, что он склонен к побегу. А в ИК 2 этот статус ему был автоматически продлен. Что было основанием, нам неизвестно», — сказала Михайлова.

В данный момент Навальный, по словам адвоката, находится в камере с сокамерником, у него ограниченное количество свиданий, и сейчас политик ограничен в получении информации.


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