Адвокат Михайлова: Навальный находится в процессе выхода из голодовки под наблюдением врачей во Владимирской колонии

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала адвокат политика Ольга Михайлова. Адвокат также выразила надежду, что по окончания этого выхода ему будет назначен курс лечения.

«Я была в колонии 7 мая. Каждый день к нему ездят адвокаты. Вчера тоже был адвокат. И в праздничные дни нам давали возможность его навещать. Он находится в процессе выхода из голодовки. Все это идет под наблюдением врачей в колонии № 3 города Владимира. Какое-то время он продолжить выходить из голодания, а потом мы надеемся, что ему будет назначен владимирскими врачами курс лечения неврологических заболеваний. И все это будет проходить в стационаре», — рассказала Михайлова.

Навальный был помещен в больницу колонии Владимира с первого момента объявления им голодовки. По словам адвоката, его нахождение там «продлится до окончания выхода из голодовки».