Суд в Петербурге рассмотрит жалобы на избрание меры пресечения двум фигурантам дела о пожаре на «Невской мануфактуре»

Возгорание пытались ликвидировать в течение пяти дней.

Гендиректор «Невской мануфактуры» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич находятся в следственном изоляторе. Их подозревают в об оказании оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее «Невскую мануфактуру» оштрафовали за нарушения противопожарной безопасности. Также Смольный через суд хочет заставить предпринимателей восстановить сгоревшее здание. Ранее двух пожарных, пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры», вручили ключи от новых квартир, а президент России Владимир Путин наградил их орденами Мужества.

«Невская мануфактура» загорелась 12 апреля. Пожар тушили почти 350 пожарных. Один спасатель погиб.

Этот пожар стал самым крупным в Санкт-Петербурге за последние 20 лет.