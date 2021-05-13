Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

Этой ночью еврейское государство и исламисты ХАМАС продолжили обмениваться ударами, на этом фоне в израильских городах происходят этнические столкновения и беспорядки.

Команды о проведении наземной операции пока не было, но военные приготовления ведутся, сообщили в армии обороны Израиля.

За последние дни с территории сектора Газа, контролируемой радикальным исламистским движением ХАМАС, было выпущено более 1,5 тысяч ракет — четверть из них упали в границах анклава, большую часть остальных сбила система ПРО «Железный купол».

Однако часть снарядов достигли цели — погибли семь человек. Число жертв на этот раз оказалось больше, чем в 2014 году, когда было предыдущее крупное обострение конфликта. В случае более массированного обстрела со стороны ХАМАС, система противоракетной обороны может оказаться менее эффективной, и тогда армия может перейти к наземной операции.

Пока Израиль отвечает радикалам ударами с воздуха — поражены более 600 целей. Тем временем в израильских городах со смешанным населением продолжаются столкновения между евреями и арабами. По данным полиции, задержаны более 400 человек, участвовавших в беспорядках и волнениях.

Число погибших в результате обстрела со стороны Израиля палестинцев приближается к 70, среди жертв есть дети.