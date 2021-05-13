Совбез ООН завтра может провести открытое заседание, посвященное обострению ситуации на Ближнем Востоке

Об этом сообщил ТАСС информированный источник. Такой запрос подали Тунис, Норвегия и Китай. Члены Совбеза ООН в ходе частной встречи накануне не смогли согласовать текст совместного заявления.

Между тем, израильские военные и палестинские радикалы продолжают обмениваться ракетными ударами.

Президент Палестины Махмуд Аббас обвинил Израиль в проведении этнических чисток в Иерусалиме: «Я обращаюсь в своей речи специально к Америке и Израилю: хватит, оставьте нас! Мы не покинем нашу родину, мы не покинем нашу страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы защитить наш народ и остановить эту агрессивную оккупацию нашей страны и наших святынь. Они хотят навязать нам факт оккупации Иерусалима и всей нашей родины. Для этого Израиль ведет неистовую войну, совершает военные преступления и этнические чистки, направленные против палестинцев и исламской идентичности в нашей столице Иерусалиме».

Махмуд Аббас призвал палестинцев забыть про все разногласия и объединиться против Израиля.