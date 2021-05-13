Конституционный суд Польши должен рассмотреть вопрос о приоритетности основного закона страны или Европейского союза

Решение может повлиять на будущие отношения страны-члена ЕС с остальной частью блока.

Судьям, назначенным консервативной правящей партией, предстоит решить, соответствуют ли договоры ЕС Конституции Польши. Дело рассматривает судья Кристина Павлович, в прошлом депутат сейма, евроскептик, назвавшая флаг ЕС «тряпкой», напоминает Associated Press.

Суд согласился рассмотреть дело по просьбе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он потребовал этого в марте после того, как Суд Евросоюза постановил, что закон ЕС имеет приоритет над Конституцией Польши. Это произошло на фоне более крупного спора по поводу изменений в польской судебной системе, инициированного партией «Право и справедливость».

В конце марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС, сочтя, что данная инициатива «подрывает независимость польских судей и несовместима с принципом ЕС о верховенстве права».

Варшава считает все атаки Брюсселя в вопросе реформы судебной системы неоправданным вмешательством в личные дела государства. По мнению властей страны, члены ЕС вправе самостоятельно решать, как строить свою систему правосудия.

Спор Варшавы с Брюсселем из-за судебной реформы тянется уже не первый год. Наблюдатели утверждают, что, если стороны не пойдут на уступки, конфликт может завершиться выходом Польши из состава сообщества.