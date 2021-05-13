Сирены воздушной тревоги сегодня под утро вновь прозвучали в городах на юге и в центральной части Израиля

Палестинские группировки в Секторе Газа после паузы возобновили ракетные обстрелы. Армия обороны Израиля утверждает, что поражены около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» за последние дни.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что в некоторых израильских городах начались массовые беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением.

Нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке называют самым крупным с 2014 года.

Соединенные Штаты намерены внести свою лепту в урегулирование палестино-израильского конфликта. Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, он отправляет на Ближний Восток своего представителя. Накануне состоялся телефонный разговор Энтони Блинкена с главой Палестины Махмудом Аббасом.