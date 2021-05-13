На сегодняшние вечерние торги Christie’s в Нью-Йорке выставлен 51 лот. По первым пяти лотам — картинам Клода Моне, Ротко, Пикассо, Мондриана и Ван Гога Кристис даже не публикует эстимэйт и предоставляет только по запросу. Это значит, что эстимейт этих работ превышает оценку самой дорогой картины Роя Лихтенштейна в 20-30 млн долларов.

Если бы все работы были сегодня проданы по верхней границе эстимейта, то объем торгов составил бы почти 250 миллионов долларов. Что означает, что в реальности аукцион выручит несколько сотен миллионов долларов, а самый дорогие работы могут уйти свыше ста миллионов долларов за каждую.

11 мая на Christie’s прошли торги современного искусства XX и XXI веков, где рекорд поставила картина Жана-Мишеля Баския, проданная за 93 млн долларов (с эстимейтов в 50 млн). А за почти 17 млн долларов (вдвое выше эстимейта) с молотка на Christie’s ушла диджитал арт-работа созданная с помощью токенов NFT «КиберПанки» — набор из 9 пискельных изображений человечков. В итоге на торгах во вторник Christie’s выручил 210 млн долларов.

Общий объем торгов аукционных домов Christie’s и Sotheby’s в этом весеннем сезоне, как ожидается, достигнет 1 млрд долларов.