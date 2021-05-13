Мосгорсуд приступит к рассмотрению жалобы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова

Он пытается оспорить решение об изъятии в доход государства более 30 миллиардов рублей.

32,5 миллиарда рублей у Михаила Абызова изъяли по требованию Генпрокуратуры осенью прошлого года. Это рекордная сумма по таким искам. Связана она со сложной сделкой с активами бывшего министра, а именно с продажей акций компании СИБЭКО. Именно эта сумма, как утверждало обвинение, поступила на счета иностранных компаний, подконтрольных Абызову.

К рассмотрению апелляции суд должен был приступить в конце апреля, но тогда Абызов потребовал отложить заседание из-за его состояния здоровья.

Бывший чиновник участвовал в процессе по видео-конференц-связи из больницы «Матросской тишины», куда его госпитализировали с коронавирусом. Абызов заявил, что в камеру с видеосвязью его принесли насильно на носилках. Представитель Генпрокуратуры назвал поведение Абызова «маскарадом», но суд согласился перенести заседание.

Абызов находится под арестом более двух лет. Ему предъявлено несколько обвинений, среди которых мошенничество, организация преступного сообщества, отмывание преступных доходов