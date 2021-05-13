Сегодня стартуют первые в истории виртуальные Олимпийские игры

Соревнования пройдут в пяти дисциплинах. Подробнее

Международный олимпийский комитет в апреле объявил о сотрудничестве с пятью международными спортивными федерациями и издателями игр для создания Олимпийской виртуальной серии. В первых стартах заявлены бейсбол, гребля, велосипедный, парусный и автоспорт. Какими будут призы пока неизвестно.

В будущем к новой инициативе могут присоединиться международные федерации футбола, баскетбола, тенниса и тхэквондо.

Основной целью проекта организаторы называют объединение поклонников киберспорта и Олимпийских игр со всего мира, а также выход на новую аудиторию. По словам главы МОК Томаса Баха, виртуальное мероприятие подарит уникальный олимпийский цифровой опыт. Турнир поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи, отметил Бах.

Виртуальные соревнования продлятся до 23 июня. А спустя месяц после этого начнутся Олимпийские игры в Токио.