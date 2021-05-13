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06:14, 13 мая 2021

Мусульмане сегодня отмечают праздник Ураза-байрам

В Москве из-за коронавирусных ограничений им не разрешили проводить коллективные молитвы.

Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам пройдет без прихожан. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман России. Молитва состоится только при участии духовенства, ее также будут транслировать онлайн.

Ранее организация подала запрос на проведение массового мероприятия численностью до 100 тысяч человек, но власти Москвы напомнили, что в столице по-прежнему действуют ограничения из-за коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

Духовное правление мусульман предупредили о том, что организаторов могут привлечь к ответственности. В прошлом году из-за эпидемии верующих также не пустили в мечеть на праздничный намаз. В ряде регионов России, среди которых республики Северного Кавказа и Крым, в связи с праздником сегодня объявлен выходной.

При этом в начале месяца в Пасхальных богослужениях, по данным МВД, по всей стране принимали участие свыше полутора миллионов человек.


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