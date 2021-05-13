В Италии огласят приговор бывшему премьер-министру страны Сильвио Берлускони.

Городской суд Сиены должен будет сегодня огласить приговор по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. При этом слушания могут отложить, поскольку недавно политика госпитализировали.

Прокуратура запросила для бывшего главы итальянского правительства четыре года и два месяца лишения свободы. Гособвинение считает, что Сильвио Берлускони получил 170 тысяч евро от музыканта Данило Мариани за дачу ложных показаний. В частности, за то, что он не упоминал некоторые подробности происходящего на вечеринках в загородном доме бывшего премьер-министра, на которых, как утверждает следствие, присутствовали несовершеннолетние девушки.

Ранее Сильвио Берлускони несколько раз обвиняли в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Во всех этих случаях суды признавали политика невиновным.

В свою очередь оглашение приговора по нынешнему делу неоднократно откладывали из-за того, что восьмидесятичетырёхлетний Берлускони попадал в больницу. Это произошло и в минувший четверг. Представители политика так и не объявили, почему его госпитализировали на этот раз.