Стрелка из Казани Ильназа Галявиева, арестованного накануне на 2 месяца, пока не обвиняют в терроризме – но даже несмотря на это ему уже грозит до пожизненного срока.

В отличие от первого после задержания допроса, на суде по избранию меры пресечения Галявиев вел себя спокойно. Как показалось сразу нескольким журналистам в зале суда (судя по его глазам) – даже улыбался под маской. Не задавал вопросов судье Эрнесту Муртазину — и сам не отвечал на вопросы журналистов.

В стеклянную клетку-аквариум его завели при беспрецедентных мерах безопасности – перед началом ее обыскали с фонариком, все время процесса 19-летний юноша просидел, прикованный обеими руками к силовикам по бокам от себя.

Адвокат по назначению еще перед началом заседания говорил, что с учетом тяжести обвинений никаких вариантов, кроме СИЗО, тут быть не может.

Прокурор в своей речи упирал на то, что Галявиев вину признал, свои действия осознавал, а на свободе будет опасен для окружающих.

От его рук погибли двое учителей и семь детей; еще 23 остаются в больницах, в том числе двое – в крайне тяжелом состоянии. Часть из них спецбортом МЧС доставили для лечения в Москву.

Сам Галявиев не состоял на учете в полиции, соцслужбах или у психиатра, но все же страдал от одного заболевания центральной нервной системы. По одним данным, это энцефалопатия, по другим – атрофия клеток головного мозга.