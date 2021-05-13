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05:10, 13 мая 2021

Футбольный клуб «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России

Столичная команда обыграла в финале турнира «Крылья Советов». Матч закончился со счетом 3:1. По числу завоеванных трофеев «Локомотив» остается лидером среди всех других российских клубов. На втором месте ЦСКА, на третьем – «Зенит». С петербуржцами москвичи в третий раз подряд встретятся в Суперкубке России.


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