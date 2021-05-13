Уезжающие из Черногории туристы, смогут сделать тест на коронавирус бесплатно

Власти балканского государства с сегодняшнего дня предоставляют такую возможность тем гражданам, в чьих странах действует требование о сдаче теста по возвращении. Об этом со ссылкой на Минздрав передает «Радио и телевидение Черногории».

Местные власти разрешили российским туристам на время курортного сезона находиться в стране без визы в течение 90 дней вместо 30. Кроме того, от них не требуют тест на коронавирус. На днях в стране ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии.