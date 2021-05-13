В сектор Газа для переговоров о прекращении огня прибыли египетские посредники

Делегация сегодня проведет встречу с руководством движения ХАМАС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Каире.

Нынешнее обострение палестинско-израильского конфликта стало сильнейшим за последние семь лет. Стороны вот уже несколько дней обмениваются ударами. Палестинские радикалы запускают ракеты в том числе по Тель-Авиву, израильские военные проводят масштабные операции в секторе Газа.

Поводом для эскалации стали столкновения в Восточном Иерусалиме. Акции протеста начались после решения израильского суда выселить несколько семей из арабского квартала.