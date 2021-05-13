В Благовещенске задержали школьника, сообщившего о намерении устроить стрельбу в учебном заведении

Как пишет местное интернет-издание Amur.Info, в мессенджере, где обсуждалась трагедия, произошедшая в Казани, подросток написал, что сделает «тоже самое». По информации источников журналистов в правоохранительных органах, молодой человек объяснил сотрудникам МВД, что просто пошутил. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на главу города сообщало о «возможной чрезвычайной ситуации в одной из школ», ученики которой отправлены по домам.

Позавчера 9 человек, в том числе 7 детей стали жертвами стрельбы в Казани. 19-летний нападавший сдался. По сведениям газеты «Коммерсант», ранее у него диагностировали заболевание головного мозга.