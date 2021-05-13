В Женеве на аукционе продали крупнейший бриллиант из России

Драгоценный камень массой свыше 100 карат ушел с молотка более чем за 1 миллиард рублей. Об этом сообщает аукционный дом Christies’s. Бриллиант под названием The Spectacle изготавливали более полутора лет. Он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела и получил высочайшие оценки в отношении цвета и чистоты. Драгоценный камень на аукцион выставила компания АЛРОСА. Алмаз, из которого был сделан бриллиант, добыли в 2016 году в Якутии.
2021-05-13T04:07:10+03:00
2021-05-13T04:07:10+03:00
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04:07, 13 мая 2021
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