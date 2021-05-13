Британские власти готовят новые меры по защите прав животных

В рамках реформ планируется запретить электрошоковые ошейники, содержание в качестве домашних животных приматов, продажу слоновой кости и экспорт животных на откорм и убой. Кроме того, предполагается, что власти юридически признают животных разумными существами – то есть, способными на чувства. Этот правовой принцип Великобритания утратила после выхода из Евросоюза.

За последние годы в Соединенном Королевстве уже приняли серию законов в этом направлении, в том числе запретили использовать диких животных в цирке и ужесточили наказание за жестокое обращение с животными.