Об этом говорится в проекте постановления на портале нормативных актов. Вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь родители смогут, оплатив ее картой «Мир». При этом речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Программа должна стартовать до конца мая.
Ввести детский туристический кэшбек предложил Владимир Путин. При этом он говорил, что программа должна действовать круглый год.
Ростуризм предлагает распространить программу детского туристического кэшбека на период до середины сентября
Об этом говорится в проекте постановления на портале нормативных актов. Вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь родители смогут, оплатив ее картой «Мир». При этом речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Программа должна стартовать до конца мая.