Ростуризм предлагает распространить программу детского туристического кэшбека на период до середины сентября

Об этом говорится в проекте постановления на портале нормативных актов. Вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь родители смогут, оплатив ее картой «Мир». При этом речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Программа должна стартовать до конца мая.

Ввести детский туристический кэшбек предложил Владимир Путин. При этом он говорил, что программа должна действовать круглый год.