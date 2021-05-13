Украинская Генпрокуратура хочет добиться ареста депутата Верховной рады Виктора Медведчука

Лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» передали соответствующее ходатайство, сообщает надзорное ведомство. Судебное заседание может пройти уже сегодня.

Медведчука обвиняют по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, в прокуратуре говорили об обвинении в покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам политик называет все претензии в свой адрес необоснованными и бездоказательными.

Медведчук – кум Владимира Путина.