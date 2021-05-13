Американский президент подписал указ о кибербезопасности

В Белом доме отметили, что недавние инциденты с компаниями SolarWinds, Microsoft и Colonial Pipeline напоминают о том, что частный и государственный секторы США все чаще сталкиваются с злонамеренной киберактивностью. Документ устраняет барьеры между правительством и компаниями для обмена информацией об угрозах в этой сфере и внедряет более строгие стандарты безопасности на федеральном уровне.

Последней жертвой громкого случая, связанного с хакерской атакой, стал крупнейший в США трубопровод. Он начал возобновлять свою работу только сегодня. Из-за сбоя с поставками топлива в полутора десятках штатов объявили режим ЧС.