Синоптики сообщили о преждевременном наступлении в Москве метеорологического лета

Как рассказали агентству ТАСС в центре погоды «Фобос», обычно среднесуточная температура воздуха в столице преодолевает отметку в +15 градусов 28 мая, однако в нынешнем году это случилось раньше. По прогнозам, в ближайшие пять дней температурный фон останется стабильным – в районе 20 градусов тепла, а в последующие дни только будет расти.