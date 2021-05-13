Синоптики сообщили о преждевременном наступлении в Москве метеорологического лета

Как рассказали агентству ТАСС в центре погоды «Фобос», обычно среднесуточная температура воздуха в столице преодолевает отметку в +15 градусов 28 мая, однако в нынешнем году это случилось раньше. По прогнозам, в ближайшие пять дней температурный фон останется стабильным – в районе 20 градусов тепла, а в последующие дни только будет расти.
2021-05-13T03:07:02+03:00
2021-05-13T03:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 13 мая 2021
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