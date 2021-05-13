Известная американская ведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего телешоу

В интервью журналу The Hollywood Reporter она сказала, что следующий сезон, стартующий в сентябре, будет последним. Дедженерес отметила, что собиралась завершить проект еще несколько лет назад, но в итоге согласилась продлить контракт.

«Шоу Эллен Дедженерес» выходит с 2003 года и является одной из самых популярных передач такого рода в США. В эфир вышло уже в общей сложности свыше 3 тысяч выпусков, более 60 раз оно получало премию «Эмми».

Прошлым летом вокруг шоу разразился скандал – пресса со ссылкой на бывших сотрудников передачи писала о домогательствах со стороны продюсеров.