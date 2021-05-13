Правительство пообещало сократить список данных об абонентах, которые операторы будут передавать Роскомнадзору

Изменения внесут в проект постановления. В Министерстве экономического развития передачу сведений признали избыточной, пишет газета РБК со ссылкой на отрицательное заключение ведомства на документ, подготовленный регулятором. Ранее Роскомнадзор в рамках борьбы с так называемыми «серыми» сим-картами предложил делиться информаций, к которой сейчас имеют доступ только правоохранительные органы. С критикой выступили не только профильные ведомства, но и сами операторы связи.