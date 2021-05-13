Спасатели ищут в горах Абхазии туристическую группу из России

В верховьях реки Гумиста пропали шесть человек. Накануне в МЧС поступило сообщение о том, что группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов не может это сделать, ему нужна помощь. Россияне передали спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, но сотрудники МЧС, облетевшие указанную территорию на вертолете, никого не нашли. Поисковый отряд намерен идти навстречу группе и уже после этого принять решение о месте поиска оставшегося в горах.