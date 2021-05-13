Премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в посягательстве на территорию республики

Выступая на заседании Совета безопасности, Никол Пашинян сказал, что азербайджанские военные пересекли границу, пройдя вглубь на 3,5 километра. Они попытались окружить озеро Севлич. Глава армянского правительства назвал их действия диверсией. В Баку объясняют, что проводят работы по определению границы.

Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе, произошедшее осенью прошлого года, закончилось переходом ряда районов под контроль Баку.