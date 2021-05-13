Финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести в Порту

Уже сегодня, как утверждают источники американской прессы, об этом объявит Союз европейских футбольных ассоциаций. Отмечается, что решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции – до этого момента турнир планировалось провести в Стамбуле.

По данным журналистов, матч в Порту состоится 29 мая. В финале сыграют английские «Челси» и «Манчестер сити».