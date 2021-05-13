Роскомнадзор предупредил пользователей мессенджера WhatsApp об уязвимости персональных данных

Как отметили в ведомстве, с 2014 года сервис передает значительный объем сведений компании Facebook, которая им владеет. При этом в WhatsApp предупредили, что постепенно отключат пользователей, отказавшихся принять новое соглашение, которое предполагает передачу социальной сети дополнительной информации. В Роскомнадзоре, как сообщает агентство ТАСС, считают, что российское и европейское законодательство о защите персональных данных строже, чем американское.

До конца мая регулятор ждет от WhatsApp подтверждения локализации данных российских пользователей.