В столичных СИЗО, по подсчетам правозащитников, находится рекордное число предпринимателей

Сейчас, как сообщает Общественная наблюдательная комиссия, бизнесмены составляют примерно 15% от всех, кто находится в следственных изоляторах.

Правозащитники отмечают рост числа жалоб со стороны предпринимателей, которые говорят о необоснованном содержании под стражей. На это ранее также обращал внимание бизнес-омбудсмен. Прошлой осенью правоохранительные органы подписали совместный документ, уточняющий требования к действиям против представителей бизнеса.