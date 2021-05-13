Российский омбудсмен после трагедии в Казани предложила ужесточить правила выдачи оружия

По мнению Татьяны Москальковой нужно не только увеличить возраст, с наступлением которого можно покупать оружие, но и требовать характеристику человека с работы и учебы и периодически обследовать его психическое здоровье. Слова уполномоченного по правам человека приводит агентство ТАСС.

Позавчера 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии. Жертвами стали 9 человек, 7 из них дети. Еще 20 были госпитализированы. Подросток купил оружие легально и не состоял на каком-либо учете. По информации газеты «Коммерсант», ему поставили диагноз атрофия головного мозга.