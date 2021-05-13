Боевики палестинского движения ХАМАС возобновили удары по Тель-Авиву

Сирены воздушной тревоги, как сообщает агентство РИА Новости, звучат и в других городах. Радикалы называют свои действия ответом на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа со стороны израильской армии. Минздрав прибрежного анклава заявляет уже о 65 погибших.

В свою очередь израильские военные насчитали полторы тысячи ракет, выпущенных с территории сектора Газа с началf обострения конфликта. Сотни перехвачены системой ПРО, еще сотни не долетели до границы. Жертвами обстрелов стали шесть израильтян, более 200 получили ранения.