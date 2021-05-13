Умерла основательница сайта Spletnik.ru активистка и журналистка Татьяна Никонова

Ей было 43 года. Сообщение об этом появилось на ее странице в соцсетях, оно написано от имени коллег и друзей. По их словам, смерть была скоропостижной. Причиной стала некая болезнь.

Никонова создала сайт о знаменитостях Spletnik.ru еще в 2000-х годах, а позже решила его продать. С 2012 года она вела блог о сексуальном просвещении, гендере и феминизме.

О дате и месте похорон станет известно позже.