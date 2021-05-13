Президент США пообещал взять ситуацию с трубопроводом Colonial Pipeline под контроль в течение суток

Оператор возобновил работу, прерванную на прошлой неделе из-за действий хакеров. Телекомпания CNN между тем сообщила о дефиците топлива на заправках в ряде восточных штатов. В основном это спровоцировано паникой населения, которое скупает горючее.

Из-за кибератаки на крупнейший в стране трубопровод, режим ЧС ввели в полутора десятках штатов. Американские власти считают, что за атакой стоит группировка DarkSide из России. При этом о ее связи с властями не говорится. Злоумышленники похитили большой массив данных и потребовали выкуп, однако компания, по сведениям прессы, его платить не собирается.