В Карелии после аварии на железной дороге восстановили движение по одному пути

Это сделали для пропуска пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. ЧП задержало рейс Мурманск-Москва на девять часов.

Накануне днем у станции Заделье с рельс сошли 14 порожних грузовых вагонов. В результате аварии никто не пострадал, однако был поврежден железнодорожный путь и оборваны провода. Прокуратура начала проверку.