Россия начнет производить вакцину AstraZeneca на экспорт

Компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию препарата по лицензии шведско-британского производителя. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на руководство компании. Вакцина под названием «Р-Кови» не поступит в гражданский оборот на территории России. . Интерес к препарату, в частности, проявляют страны Персидского залива.

Ранее в ряде европейских стран использование AsrtaZeneca приостановили из-за случаев тромбоза у пациентов.