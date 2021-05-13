Bloomberg: В Евросоюзе увидели желание России постепенно поглотить восточную часть Украины

Агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странам-членам ЕС сообщает, что в Брюсселе в частности, обращают внимание на такие шаги Кремля, как организацию выборов и выдачу паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Все это – считают в Евросоюзе, — направлено на «фактическую интеграцию» неподконтрольных Киеву территорий.

В связи с этим ЕС разработал ряд мер для поддержки Украины.