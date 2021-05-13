Обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе

Ереван обвинил Баку в посягательстве на армянскую территорию после того, как азербайджанские военные нарушили границу на юге республики. Азербайджан неоднократно утверждал, что проводит работы по определению границы, власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.
2021-05-13T00:04:18+03:00
2021-05-13T00:04:18+03:00
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00:04, 13 мая 2021
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