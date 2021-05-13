Телеграм оштрафовали на 5 млн рублей и могут оштрафовать еще на 16 за неисполнение предписаний Роскомнадзора

Мировой суд Таганского района признал администрацию Телеграма виновной в том, что она не удалила призывы к несовершеннолетним на несогласованные протестные акции 31-го января. По двум протоколам мессенджер оштрафовали на 2,5 млн рублей из максимально возможных за данную статью КоАП четырех – суммарно на пять миллионов.

И в тот же день в суд поступили еще 4 аналогичных протокола, по ним максимальный размер выплат может составить, соответственно, 16 млн. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Телеграм сегодня – не единственная оштрафованная интернет-платформа; суд в Петербурге выписал 1,5 млн рублей «Вконтакте» — за все те же призывы на все те же акции. Этот штраф администрация соцсети пообещала обжаловать.

Ранее в апреле российские суды уже штрафовали по аналогичным обвинениям Вконтакте, фейсбук, гугл, тикток и телеграм – в каждом из случаев счет шел на сотни тысяч и миллионы рублей.